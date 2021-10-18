YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Süt üreticisi "süper eltiler" birlikte çalışıp kazanıyor

Süt üreticisi "süper eltiler" birlikte çalışıp kazanıyor

18.10.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da Tarım ve Orman Bakanlığının projelerinden faydalanan iki elti, 5 yıllık sürede büyükbaş hayvan sayısını 6'dan 25'e çıkarttı - Sevgi Aydoğsa: - "Eltimle kardeş gibiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Gün içinde işlerimizi paylaşıyoruz" - Yasemin Aydoğsa: - "Hayvanlarımızı çoğalttık, ailelerimize katkıda bulunuyoruz. Eşlerimiz de bu birlikteliğimizden memnun"

SITKI YILDIZ - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 6 büyükbaş hayvanla başladıkları üreticilikte dayanışmaları ve eşlerinin destekleri ile işlerini büyüten eltiler Sevgi ve Yasemin Aydoğsa, çevrelerine örnek oluyor.

Kılıçköy'de yaşayan Sevgi Aydoğsa, daha önce kendi imkanlarıyla kısıtlı sayıda küçükbaş hayvanla yaptığı yetiştiriciliği, 5 yıl önce kayınbiraderi Suat Aydoğsa'nın evlenmesiyle girişimciliğe dönüştürmeye karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurarak 6 büyükbaş hayvan alan eltiler, güç birliği yaparak hayvan sayısını 25'e çıkarmayı başardı.

Köylerinde "süper eltiler" diye örnek gösterilen birer çocuk annesi Sevgi ve Yasemin Aydoğsa, köydeki kooperatife günde yaklaşık 100 litre süt satarak ailelerine önemli bir gelir kapısı açtı.

Eşlerinin güç birliği yaparak hem hayvan sayısı hem de ekonomik kazanç sağlamalarından mutlu olan Murat ve Suat Aydoğsa kardeşler ise işleri daha da büyütmenin planlarını yapıyor.

- Eltilerden biri 18, diğeri 5 yıl önce köye gelin geldi

Sevgi Aydoğsa, AA muhabirine, 18 yıl önce evlenerek köye yerleşmesinden bu yana hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Kısıtlı imkanlarla bir seviyeye kadar hayvan bakabildiğini belirten Aydoğsa, eltisinin aileye katılmasıyla projeye başvurmaya karar verdiklerini anlattı.

Aydoğsa, birlik beraberlik içinde sürüyü ve işlerini büyüttüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gayet güzel anlaşıyoruz, mutluyuz. Günlerimiz bazen eğlenceli bazen stresli geçiyor çünkü sadece hayvanlarımız yok. Ayrıca biçerdöver, balya gibi makinelerimiz de var. Eşlerimiz onları kullanıyor, şoförlüğümüzü yapıyor. Onun dışında evle ilgileniyor, çocuklara bakıyoruz. Küçük bir de hobi bahçesi yaptık kendimize. Eşlerimiz de biz de çok mutluyuz. Eltimle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Birlikten kuvvet doğar. Biz eltimle kardeş gibiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Gün içinde işlerimizi paylaşıyoruz. O benim çocuğuma, ben de onun çocuğuna bakıyoruz."

Bakanlığın "Ek Yoncayı Al Kaliteli Sütü" adlı projesinden de faydalandıklarını bildiren Aydoğsa, bu destek sayesinde hayvanlarının yem sıkıntısını çözdüklerini ifade etti.

Yasemin Aydoğsa da köye yeni geldiğinde eltisinin büyük destek verdiğini ve alışma sürecini kısa sürede atlattığını belirtti.

Ona ayak uydurarak hayvancılığa başladığını kaydeden Aydoğsa, "Hayvanlarımızı çoğalttık, ailelerimize katkıda bulunuyoruz. Eşlerimiz de bu birlikteliğimizden memnun. Günlük sütü sağıp köydeki kooperatife veriyoruz. Günde 80-100 litre süt alıyoruz. Bu da bizim için iyi bir gelir kaynağı oluyor." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
Özel odalarda üretiliyor! Etten 3 kat fazla protein içeriyorÖzel odalarda üretiliyor! Etten 3 kat fazla protein içeriyor
Yalova'da emekli olan itfaiye erine meslektaşlarından sürpriz kutlamaYalova'da emekli olan itfaiye erine meslektaşlarından sürpriz kutlama

Yalova Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
12:53
İkindi
15:55
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Yalova Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazartesi

İstanbul Eczanesi
Merkez
Nazlı Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Tunç Eczanesi
Cinarcik
Selin Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Geleneksel Türk Okçuluğu Ruz-I Kasım Koşusu Adana'da başladı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Niğde'de sanatçı Ali Ercan'ın sanat hayatının 70'inci yılı kutlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.