YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Süt Ürünleri fabrikalarından öğrencilere tablet desteği

Süt Ürünleri fabrikalarından öğrencilere tablet desteği

19.01.2021 13:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Süt Ürünleri fabrikalarından öğrencilere tablet desteği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de iki süt ürünleri fabrikası Dereköy İlk ve Ortaokulu’ndaki ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye tablet desteğinde bulundu.Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, Dereköy’de faaliyet gösteren Dereköy Süt Ürünleri ve Özpey Süt Ürünleri fabrikaları sahiplerinden her birinin 5’er tane olmak üzere okul idaresine teslim ettikleri 10 tabletin ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırıldığını ve tablet desteği devam ettikçe ihtiyacı olan tüm öğrencilere ulaştırılmaya devam edileceğini söyledi.Kılıç, " Köyümüzdeki eğitim sevdalısı süt ürünleri fabrikaları sahipleri “her şeyden önce eğitim, biz de uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın yanındayız ve her türlü desteği sağlarız” diyerek okulumuza 5’er adet tablet hediye ettiler.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de iki süt ürünleri fabrikası Dereköy İlk ve Ortaokulu’ndaki ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye tablet desteğinde bulundu.
Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, Dereköy’de faaliyet gösteren Dereköy Süt Ürünleri ve Özpey Süt Ürünleri fabrikaları sahiplerinden her birinin 5’er tane olmak üzere okul idaresine teslim ettikleri 10 tabletin ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırıldığını ve tablet desteği devam ettikçe ihtiyacı olan tüm öğrencilere ulaştırılmaya devam edileceğini söyledi.
Kılıç, " Köyümüzdeki eğitim sevdalısı süt ürünleri fabrikaları sahipleri “her şeyden önce eğitim, biz de uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın yanındayız ve her türlü desteği sağlarız” diyerek okulumuza 5’er adet tablet hediye ettiler. Dereköy Süt Ürünleri ve Özpey Süt Ürünleri fabrikası sahiplerine geleceğimizin ışığı öğrencilerimize uzaktan eğitim sürecinde yapmış oldukları, sürpriz hediyeler ve tabletler için teşekkür ediyorum. İmkansızlıklar eğitime engel olmamalı. Bir çocuk, koskocaman bir dünya geleceğimiz demek "diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Kütahya Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:10
Öğle
13:16
İkindi
15:49
Akşam
18:12
Yatsı
19:34

Kütahya Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Çilek Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sibel Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Limon Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Süt Ürünleri fabrikalarından öğrencilere tablet desteği

Süt Ürünleri fabrikalarından öğrencilere tablet desteği

Milli Sporcu Nesim Turan Gediz Atatürk Ortaokulu öğrencileri ile buluştu

Milli Sporcu Nesim Turan Gediz Atatürk Ortaokulu öğrencileri ile buluştu

Milli Sporcu Nesim Turan Gediz Atatürk Ortaokulu öğrencileri ile buluştu

Milli Sporcu Nesim Turan Gediz Atatürk Ortaokulu öğrencileri ile buluştu

Hisarcık’ta yaban hayvanları unutulmadı

Hisarcık’ta yaban hayvanları unutulmadı

Kütahya’da 269 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya’da 269 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Okulun kalorifer peteklerini çalan 4 zanlı tutuklandı

Okulun kalorifer peteklerini çalan 4 zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.