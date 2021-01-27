SÜTAŞ'ın Bingöl'deki 1 milyar 115 milyon liralık yatırımında çalışmalar hızla ilerliyor

Bingöl ekonomisine ve sosyal yaşamına sunacağı katkı ile bir bölgesel kalkınma projesi niteliğini taşıyan yatırım tamamlanıp faaliyete başlandığında bölgede üretim teknolojisinde değişim, yenilikçilik kapasitesinde artış, kurumsal kapasitenin gelişmesi, işsizliğin azalması, iş gücü niteliğinde gelişim, hane gelirlerinde artış, dışarıya göçün durması hatta nitelikli nüfusun geriye dönmesi, gelir dağılımında dengelenme ve sosyal ve kültürel dönüşümün hızlanması gibi bölgeyi önemli ölçüde değiştirecek gelişmeler bekleniyor.

SÜTAŞ Ar-Ge ve Teknoloji Başkanı Murat Arat, yatırımın, ineklerin yediği yemden tesislerin ihtiyacı olan elektriğe kadar her şeyi, "çiftlikten sofralara" diye adlandırdıkları entegre iş modeli ile kurulan Türkiye'deki 3 entegre tesis olduğunu belirtti.

- "Bu tesiste inekler sadece süt değil, enerji de üretiyor"

Ayrıca binlerce üretici aileye süt ve yem bitkileri üretimi için sözleşmeli modelde düzenli iş olanağı ve düzenli gelir sağlanacak.

Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin ardından şimdi de Bingöl'de toplam 1 milyar 115 milyon liraya mal olacak bu yatırımın ilk etabının 3 bin 200 dönüm arazide gerçekleştirildiğini dile getiren Arat, arazinin yarısının tesisler için kullanılacağını, diğer yarısının ise yem bitkileri üretimi ve mera olarak değerlendirileceğini aktardı.

SÜTAŞ tesislerinin; süt fabrikası, yem fabrikası, çiftlikler, enerji ve gübre olmak üzere hepsi bir arada güzel bir entegrasyon ve sürdürülebilirlik örneği oluşturduğunu belirten Arat, şunları kaydetti:

"Burada hem çiftliklerimizin gübrelerini hem de fabrikalarımızın atıklarını işlediğimiz arıtma ve biogaz tesisimiz yer alıyor. Biogaz tesisimizde sıcak su, buhar ve tesislerimizin ihtiyacını karşılayacak elektriği üreteceğiz. Bu sistem güneş enerjisiyle de desteklenecek. Gübre ve atıklar biyogaz tesisinde işlendikten sonra çok kaliteli ve organik nitelikli gübre olarak geri kazanılıyor. Bu gübreler, sadece ürün verimliliğini artırmakla kalmıyor, toprağın organik yapısını da güçlendiriyor. Bunları ineklerimizin yemlerini yetiştiren çiftçilerimize dağıtacağız. 'SÜTAŞ'ın aşkı Türkiye aşkı.' dedik. Sözümüzü tuttuk. Sütün iyiliğini, bereketini Bingöl'e getirdik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimize ve ülkemize şimdiden hayırlı olsun."