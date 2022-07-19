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Sütlü tatlı sevenlere özel en pratik Kıbrıs tatlısı tarifi! Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri...

19.07.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle sütlü tatlı sevenlerin vazgeçilmez tercihlerinden olan Kıbrıs tatlısı, ağızda dağılan yapısıyla çokça seviliyor. Şerbet ve sütün mükemmel birleşiminden oluşan ve yumuşak yapısıyla bilinen bu tatlı, evde de pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Un, yağ, hindistan cevizi ve birkaç farklı malzemeyle daha bu enfes tatlıyı hazırlayabilmek mümkün. İşte sütlü tatlı sevenlere özel en pratik Kıbrıs tatlısı tarifi!

Sütlü tatlı sevenlere özel en pratik Kıbrıs tatlısı tarifi! Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri...

Kıbrıs tatlısının kekinin iyi pişirilmesi ve şerbeti ile kremasının kıvamında hazırlanması için, tüm malzemelerin tam ölçüsünde olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Görünüşü ve tadıyla sofranıza lezzet katacak bu tatlıyı evde çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte Kıbrıs tatlısı tarifi ve malzemeleri...

KIBRIS TATLISI MALZEMELERİ NELER?

1 su bardağı ceviz içi,

1 su bardağı Hindistan cevizi,

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı galeta unu,

3 tane yumurta,

1 çay bardağı sıvı yağ,

1 çay bardağı şeker,

Kreması için gerekli malzemeler;

1 su bardağı nişasta,

1 paket vanilya.

1 kilo süt,

1 paket beyaz kremşanti,

1 çay bardağı şeker,

Şerbeti için gerekli olan malzemeler;

2-3 damla limon suyu,

1 buçuk su bardağı şeker,

2 su bardağı su.

KIBRIS TATLISI TARİFİ!

Tatlının yapımına, ilk olarak şerbeti yapmakla başlanır. Kıbrıs tatlısının şerbetinin kıvamı, olukça önemlidir. Tatlının hamurlaşmaması ve ağızda dağılması için, şerbetin belirlenen süre içinde kaynatılması ve tamamen soğutulması gerekir. Bunun için Bir tencerenin içerisine su ve şeker konularak karıştırılır ve kaynamaya bırakılır.

Kaynamaya başlayan şerbet, ara sıra karıştırılarak yaklaşık 5 dakika kadar daha kaynatılır ve limon suyu eklenerek ocaktan alınıp, soğumaya bırakılır. Tatlının hamurunu yapmak için ise karıştırma kabının içerisine yumurtalar kırılır ve şeker ilave edilerek, iyice çırpılır.

Sıvı yağ, ceviz içi, Hindistan cevizi, vanilya, kabartma tozu ve galeta unu konularak iyice çırpılır. Hazırlanan kek karışımı, fırın ısısına dayanıklı bir cam tepsinin içine boşaltılır. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında, yaklaşık 30-35 dakika pişirilir ve fırından çıkarılıp ilk sıcağı gitmesi için bekletilir.

Soğuyan şerbet, kekin üzerine eşit şekilde dökülür. Yine kreması için bir tencerenin içerisine süt dökülür ve içine nişasta ile şeker ilave edilerek karıştırılır. Muhallebi kıvamına gelen krema ocaktan alınır ve içine vanilya eklenerek karıştırılır. 2-3 dakika ılıması için bekletildikten sonra, içerisine kremşanti eklenir ve çırpıcıyla iyice çırpılır.

Krema, tatlının her yüzeyine gelecek şekilde dökülür ve üzeri spatulayla düzeltilir. En son üzerine Hindistan cevizi serpilir ve soğuması için buzdolabında bekletildikten sonra servis edilir. Afiyet olsun!

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kıbrıs tatlısı
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