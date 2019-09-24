Sütyensiz Ivanka yürek hoplattı!

Göğüs uçlarını detaylarıyla belli eden mavi şifon bir gömlek giyen Trump meraklı bakışlara rağmen yüzündeki gülümsemeyi bir an bile kaybetmedi.

Öte yandan Ivanka'nın cüretkar gömleği de sosyal medyada gündem yarattı.

Çok sayıda kullanıcı Ivanka'nın gömleğini fazla cesur bulurken, bir kısmı ise ortada tartışma yaratacak bir durum olmadığını savundu.

37 yaşındaki Ivanka Trump ve 38 yaşındaki eşi Jared Kushner pazartesi sabahı New York'taki dairelerinden çıkarken görüntülendiler.

Çiftin haftasonu İngiltere Kraliyeti'nin gelini Meghan Markle'ın moda tasarımcılığı yapan yakın arkadaşı Misho Nonoo ve petrol zengini Mikey Hess'in düğününe katıldığı öğrenildi.

Öte yandan Ivanka'nın ayağındaki bant da dikkat çekti. Dünya basını Ivanka'nın düğünde çok fazla dans etmesi nedeniyle ayağının su toplamış olabileceği yorumları yapıldı.

