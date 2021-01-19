Suuçtu Şelalesi nerede, nasıl gidilir? Suuçtu Şelalesi kamp, piknik alanı, restaurant

Bursa gezilecek yerler listesinin en güzel yerlerinden biri Suuçtu Şelalesi. Bu doğa harikası şelale ve çevresi Bursalıların en sık tercih ettiği mesire alanlarından biri. Keyifli vakit geçirebileceğiniz alanıyla Bursa'ya yolu düşen herkesin Suuçtu Şelalesi'ni görmesini öneririm. Suuçtu Şelalesi nerede, yol tarifi, piknik alanı, kamp,
Suuçtu Şelalesi, Bursa ili, Mustafa Kemal Paşa ilçesinde yer alıyor.
Mustafa Kemal Paşa Suuçtu Şelalesi nasıl gidilir?
Öncelikle Bursa'dan İzmir yönüne doğru yaklaşık 80 km yol giderek Mustafa Kemal Paşa ilçesine ulaşmanız gerekiyor. Ardından Kayabaşı ve Muradiye sarnıç köylerini geçtiğinizde şelale sizi karşılayacak.
Mustafa Kemal Paşa Suuçtu Şelalesi kaç km?
İlçe ve şelale arası 19 kilometre.
Suuçtu Şelalesi yol tarifi için konuma tıklayın.
Şelale, Çataltepe mevkiinde, Muradiyesarnıç köyü yakınlarında, Karadere altındaki fay hattının çökmesi ile oluşmuş. Ayrıca şelaleden 5 km boyunca Sünlük Mahallesine kadar küçük şelalelerin bulunduğu 3 doğal oluşumlu şelale daha bulunuyor.
Kayın, meşe, çam ağaçlarının gölgesinde serin bir dinlenme alanı olan Suuçtu tabiat parkı, etrafındaki ahşap piknik masaları ve ocakları sayesinde piknikçilerin çok rağbet ettiği bir mesire yeri. Suuçtu Şelalesi Şubat-Mart ayları arasında daha gür akıyor. Kış mevsiminde şelalenin genişliği 30 metreyi buluyor. Sel olduğunda ise genişliği 50 metreye kadar çıkabiliyor. Turizm bölgesi ilan edilen çevrede doğa sporları ve aktiviteler yapılıyor. 11 Temmuz 2011 tarihinde Tabiat Parkı olarak tescillenen Suuçtu Tabiat Parkı'na yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.
Suuçtu Şelalesi ve çevresi piknik alanı olarak da kullanılıyor. Şelaleye yakın ya da ormanın içine doğru bir çok piknik masası bulunuyor alanda. Yanınızda piknik için mangalınızı, termosta çayınızı, hamağınızı getirerek tüm gün güzel vakit geçirebilirsiniz.
Suuçtu Şelalesi'nde kamp yapabilirsiniz. Profesyonel hizmet veren bir kamp alanı yok. Elektrik hizmeti alamasanız da şelalenin suyu içme suyu olarak kullanıldığı için su sıkıntısı yok. Ayrıca piknik alanı olduğu için masalar ve tuvalet de bulunuyor. İhtiyaçlarınızı alarak gelirseniz alanda keyifli bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz.
Suuçtu Şelalesi'nin bilinen bir hikayesi bulunmuyor. Ancak adı nereden geliyor diye merak edenler olabilir. Tek parça halinde göle dökülen şelale bu sırada kayalara çarpıyor, suyu da bu vesileyle çok yükseklere kadar sıçrıyor ve önündeki alçalan yamaçlara doğru ağaçların arasından uçuyor. Bu nedenle bu ismi aldığı düşünülüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum