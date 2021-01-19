Suuçtu Şelalesi nerede, nasıl gidilir? Suuçtu Şelalesi kamp, piknik alanı, restaurant

Şelale, Çataltepe mevkiinde, Muradiyesarnıç köyü yakınlarında, Karadere altındaki fay hattının çökmesi ile oluşmuş. Ayrıca şelaleden 5 km boyunca Sünlük Mahallesine kadar küçük şelalelerin bulunduğu 3 doğal oluşumlu şelale daha bulunuyor.

Bursa gezilecek yerler listesinin en güzel yerlerinden biri Suuçtu Şelalesi. Bu doğa harikası şelale ve çevresi Bursalıların en sık tercih ettiği mesire alanlarından biri. Keyifli vakit geçirebileceğiniz alanıyla Bursa'ya yolu düşen herkesin Suuçtu Şelalesi'ni görmesini öneririm. Suuçtu Şelalesi nerede, yol tarifi, piknik alanı, kamp,

SUUÇTU ŞELALESİ ÖZELLİKLERİ

Kayın, meşe, çam ağaçlarının gölgesinde serin bir dinlenme alanı olan Suuçtu tabiat parkı, etrafındaki ahşap piknik masaları ve ocakları sayesinde piknikçilerin çok rağbet ettiği bir mesire yeri. Suuçtu Şelalesi Şubat-Mart ayları arasında daha gür akıyor. Kış mevsiminde şelalenin genişliği 30 metreyi buluyor. Sel olduğunda ise genişliği 50 metreye kadar çıkabiliyor. Turizm bölgesi ilan edilen çevrede doğa sporları ve aktiviteler yapılıyor. 11 Temmuz 2011 tarihinde Tabiat Parkı olarak tescillenen Suuçtu Tabiat Parkı'na yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

SUUÇTU ŞELALESİ'NDE NE YAPILIR?

SUUÇTU ŞELALESİ PİKNİK ALANI

Suuçtu Şelalesi ve çevresi piknik alanı olarak da kullanılıyor. Şelaleye yakın ya da ormanın içine doğru bir çok piknik masası bulunuyor alanda. Yanınızda piknik için mangalınızı, termosta çayınızı, hamağınızı getirerek tüm gün güzel vakit geçirebilirsiniz.

SUUÇTU ŞELALESİ KAMP

Suuçtu Şelalesi'nde kamp yapabilirsiniz. Profesyonel hizmet veren bir kamp alanı yok. Elektrik hizmeti alamasanız da şelalenin suyu içme suyu olarak kullanıldığı için su sıkıntısı yok. Ayrıca piknik alanı olduğu için masalar ve tuvalet de bulunuyor. İhtiyaçlarınızı alarak gelirseniz alanda keyifli bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz.

SUUÇTU ŞELALESİ HİKAYESİ

Suuçtu Şelalesi'nin bilinen bir hikayesi bulunmuyor. Ancak adı nereden geliyor diye merak edenler olabilir. Tek parça halinde göle dökülen şelale bu sırada kayalara çarpıyor, suyu da bu vesileyle çok yükseklere kadar sıçrıyor ve önündeki alçalan yamaçlara doğru ağaçların arasından uçuyor. Bu nedenle bu ismi aldığı düşünülüyor.

