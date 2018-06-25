Suudi Arabistan 2 - 1 Mısır maç özeti (Salah gol izle, Salman Al Faraj gol izle, Al Dawsari)

2018 Dünya Kupası A Grubu'nda kupaya veda eden Suudi Arabistan ile Mısır karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Mısır, 22. dakikada Salah'ın güzel golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 41'i gösterdiğinde Suudi Arabistan penaltı kaçırdı ancak Fahad Al Muwallad'ın vuruşunda kaleci El Hadary gole izin vermedi. İlk yarının uzatma anlarında Suudi Arabistan bir kez daha penaltı kazandı. 45+6'da Salman Al Faraj golü attı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takımda gol aradı. 90+4'te sahneye çıkan Al Dawsari, attığı golle Suudi Arabistan'a 2-1'lik galibiyeti ilan eden isim oldu. Suudi Arabistan ile Mısır ikinci maçlar sonucunda Dünya Kupası'na veda etmişlerdi.

