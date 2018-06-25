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Suudi Arabistan 2 - 1 Mısır maç özeti (Salah gol izle, Salman Al Faraj gol izle, Al Dawsari)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 25.06.2018 18:55 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası A Grubu'nda Suudi Arabistan, Mısır'ı 90+4'te Al Dawsari'nin golüyle 2-1 yendi. Kupaya daha önce veda eden Mısır'ın golünü Salah atarken, Suudi Arabistan'ın diğer sayısı Salman Al Faraj'ın penaltısından geldi. Suudi Arabistan, Fahad Al Muwallad ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Suudi Arabistan 2 - 1 Mısır maç özeti (Salah gol izle, Salman Al Faraj gol izle, Al Dawsari)

2018 Dünya Kupası A Grubu'nda kupaya veda eden Suudi Arabistan ile Mısır karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Mısır, 22. dakikada Salah'ın güzel golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 41'i gösterdiğinde Suudi Arabistan penaltı kaçırdı ancak Fahad Al Muwallad'ın vuruşunda kaleci El Hadary gole izin vermedi. İlk yarının uzatma anlarında Suudi Arabistan bir kez daha penaltı kazandı. 45+6'da Salman Al Faraj golü attı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takımda gol aradı. 90+4'te sahneye çıkan Al Dawsari, attığı golle Suudi Arabistan'a 2-1'lik galibiyeti ilan eden isim oldu. Suudi Arabistan ile Mısır ikinci maçlar sonucunda Dünya Kupası'na veda etmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan - Mısır Salah Salman Al Faraj Fahad Al Muwallad

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