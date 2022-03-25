SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Suudi Arabistan'daki F2 sıralama turlarında Drugovich 1. oldu

Suudi Arabistan'daki F2 sıralama turlarında Drugovich 1. oldu

25.03.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Suudi Arabistan'da sıralama turları koşuldu.

Suudi Arabistan'daki F2 sıralama turlarında Drugovich 1. oldu

Cidde kentinin sokaklarında oluşturulan 6,1 kilometrelik pistte yapılan sıralama turlarında, MP Motorsport takımının Brezilyalı pilotu Felipe Drugovich birinci oldu.

Trident takımından Hollandalı Richard Verschoor'un ikinciliği elde ettiği mücadelede, Virtuosi Racing takımının Avustralyalı pilotu Jack Doohan üçüncü en iyi zamana imza attı.

Antrenman turlarında kaza yapan milli pilot Cem Bölükbaşı, rutin kontrolleri devam ettiği için sıralama turlarında yer almadı.

Organizasyonda yarın TSİ 15.30'da sprint yarışı, pazar günü TSİ 16.35'te ana yarış yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Arabistan GP tehlikeye girdi! Patlama meydana geldi...Suudi Arabistan GP tehlikeye girdi! Patlama meydana geldi...
Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro!Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro!
Fenerbahçe'de Jose Sosa'yı şoke eden karar!Fenerbahçe'de Jose Sosa'yı şoke eden karar!
Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Cem Bölükbaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''

Yasak aşk cinayetinde şok sözler: Evet ilişkimiz var

Yasak aşk cinayetinde şok sözler: Evet ilişkimiz var

Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu

Maaşlar yükseliyor! AK Partili vekillerin imzasıyla Meclis'e sunuldu

Olay sözler! "Senin yüzünden kaybettik!"

Olay sözler! "Senin yüzünden kaybettik!"

Mesut Özil'den ilginç paylaşım! Herkesi ters köşe yaptı...

Mesut Özil'den ilginç paylaşım! Herkesi ters köşe yaptı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.