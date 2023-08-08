Suudi Arabistan'dan Mohamed Salah hamlesi! Yaptıkları teklif ağızları açık bıraktı...

Suudi Arabistan ekipleri yaptıkları rekor transferlerle konuşulmaya devam ederken, şimdi de yıldız isim Salah için Arabistan iddiaları gündemde.

60 MİLYON STERLİNLİK TEKLİF

İddiaya göre; Arap kulübü Al Ittihad, Salah'ı transfer etmek istiyor. Al Ittihad bu transfer için teklifini hazırladı. Suudi Arabistan basınında Arriyadiyah'ın haberine göre Al Ittihad yönetimi bonservis için 60 milyon sterlin teklifini hazırladı.

250 MİLYON EURO...

Al Ittihad'ın, Mısırlı futbolcu için Liverpool'a 70 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Kulübün, Salah'a ise iki sezon için 180 milyon euro vermeyi düşündüğü vurgulandı.

