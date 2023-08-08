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Suudi Arabistan'dan Mohamed Salah hamlesi! Yaptıkları teklif ağızları açık bıraktı...

08.08.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Ittihad, Liverpool forması giyen Mohamed Salah için rekor bir teklifte bulundfu. Arap ekibi, Mısırlı yıldızın 2 sezonluk maaşı için 180 milyon euro, bonservisi için 70 milyon euro'yu gözden çıkardı. İşte detaylar...

Suudi Arabistan'dan Mohamed Salah hamlesi! Yaptıkları teklif ağızları açık bıraktı...

Suudi Arabistan ekipleri yaptıkları rekor transferlerle konuşulmaya devam ederken, şimdi de yıldız isim Salah için Arabistan iddiaları gündemde.

60 MİLYON STERLİNLİK TEKLİF

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İddiaya göre; Arap kulübü Al Ittihad, Salah'ı transfer etmek istiyor. Al Ittihad bu transfer için teklifini hazırladı. Suudi Arabistan basınında Arriyadiyah'ın haberine göre Al Ittihad yönetimi bonservis için 60 milyon sterlin teklifini hazırladı.

250 MİLYON EURO...

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Al Ittihad'ın, Mısırlı futbolcu için Liverpool'a 70 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Kulübün, Salah'a ise iki sezon için 180 milyon euro vermeyi düşündüğü vurgulandı.

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