Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus takımı berabere kalınca çıldırdı! "Böyle bir şey görmedim"

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, takımının Asya Şampiyonlar Ligi'nde (AFC) sahasında Özbek temsilcisi Navbahor Namangan ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında adeta çılgına döndü.

"YAPTIKLARI FUTBOLA AYKIRI"

Navbahor Namangan'ın oynadığı futbolu sert bir şekilde eleştiren Portekizli teknik adam, "Anormal bir maçtı. Kapalı bir rakibe karşı oynamaya hazırdık ancak Navbahor Namangan takımının yaptıkları futbola aykırı. Sürekli zaman kaybettirmek için oynadılar, bu da oyuncularımın dikkatini kaybetmesine neden oldu" dedi.

"ALIŞKIN DEĞİLİM"

Açıklamalarına devam eden Jesus, "Oyun tabiri caizse çok zordu çünkü karşılaştığımız rakip sürekli olarak zaman kaybettirmeye oynuyor ve ritmi bozuyordu. Ben bu tarz takımlara karşı bu tip oyunlara alışkın değilim. 35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum ben böyle bir şey görmedim. Navbahor Namangan sadece zaman harcayan bir takım. Buraya futbol oynamaya gelmediler. Yaptıkları tek şey anti-futbol ve art arda fauller. Ve hakem de bunun önüne geçemedi. Oysa durumu kontrol edebilmeliydi. Onların yaptığı futboldan çok uzak şeyler" şeklinde konuştu.

Asya Şampiyonlar Ligi C grubunda yer alan Al-Hilal topladığı 1 puanla ikinci sırada yer alıyor.

