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Suudi Arabistan'ın uçağı alev aldı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 22:33 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ı Uruguay ile oynayacağı maç için Rostov'a taşıyan uçak, motordaki arıza sonrasında havadayken bir anda alev aldı. Acil iniş yapıldığı ve herhangi bir sorun olmadığı açıklandı.

Suudi Arabistan'ın uçağı alev aldı

2018 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ı Uruguay maçı için Rostov'a taşıyan uçak, havadayken kanattan alevlerin yükselmesinin ardından acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, "Federasyon, motordaki küçük bir teknik arızadan dolayı yaşanan problemin ardından bir sorun olmadığını belirtiyor. Uçak tehlikesiz bir şekilde indi ve kafile otele doğru yolculuğuna başladı" ifadelerini kullandı.

İlk maçında Rusya'ya 5-0 mağlup olan Suudi Arabistan, gruptaki ikinci maçında 20 Haziran Çarşamba 18:00'da Uruguay ile karşılaşacak. (Sporx)

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Suudi Arabistan Milli Takımı Rostov FIFA 2018 Dünya Kupası

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