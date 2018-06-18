Suudi Arabistan'ın uçağı alev aldı

2018 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ı Uruguay maçı için Rostov'a taşıyan uçak, havadayken kanattan alevlerin yükselmesinin ardından acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, "Federasyon, motordaki küçük bir teknik arızadan dolayı yaşanan problemin ardından bir sorun olmadığını belirtiyor. Uçak tehlikesiz bir şekilde indi ve kafile otele doğru yolculuğuna başladı" ifadelerini kullandı.
İlk maçında Rusya'ya 5-0 mağlup olan Suudi Arabistan, gruptaki ikinci maçında 20 Haziran Çarşamba 18:00'da Uruguay ile karşılaşacak. (Sporx)
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