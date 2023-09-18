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Suudi Arabistan takımları Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak mı? UEFA'dan ikinci açıklama geldi

18.09.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan takımlarının özel bir kart alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceği iddiasına UEFA'dan yanıt gelmişti. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, önemli açıklamalara bulundu.

UEFA, Suudi Arabistan kulüplerine Avrupa kapısını tamamen kapattı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'da Suudi Arabistan takımlarının yer almayacağını söyledi. İşte Ceferin'in açıklamaları..

"UEFA ÜYESİ ÜLKELERDEN TAKIMLAR YER ALACAK"

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Suudi Arabistan'ın Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmayı ya da kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını çok istediği söyleniyor ama ben bunu hep bir aracı vasıtasıyla öğreniyorum. Bana kimse bir şey teklif etmedi. Bazen medyada bu konuyu görüştüğümüzü okuyorum ama bu tamamen saçmalık. Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da gerçekleşecek ve UEFA üyesi ülkelerden takımlar yer alacak."

FUTBOLCULARIN HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Bir süredir sosyal medyada yer alan bu iddia sonrası UEFA'nın açıklaması Suudi Arabistan'a transfer olan futbolcular üstünde büyük hayal kırıklığı yarattı.

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