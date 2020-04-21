YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi Denizli'de yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi Denizli'de yurda yerleştirildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.04.2020 16:21 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi Denizli'de yurda yerleştirildi

DENİZLİ (AA) - Suudi Arabistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Denizli'ye getirilen 167'si yetişkin biri bebek 168 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Suudi Arabistan'dan THY uçağıyla Çardak Havalimanı'na getirilen 168 Türk vatandaşı, polis eşliğinde otobüslerle kent merkezine götürüldü.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan İbn-i Haldun Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan bazı yolcuların kalacakları yurda ellerindeki Türk bayraklarıyla girmesi dikkati çekti.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Denizli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bizim evimiz bugün böyleydi' 'Bizim evimiz bugün böyleydi'
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
Anahtar Kelimeler:
Karantina koronavirüs KYK Yurt

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Denizli Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:45
Sabah
06:13
Öğle
13:07
İkindi
16:51
Akşam
19:52
Yatsı
21:14

Denizli Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Canan Eczanesi
Merkezefendi
Hacettepe Eczanesi
Merkezefendi
Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Sude Eczanesi
Pamukkale
Yeşilyuva Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Denizli'de evinde ölü bulunan gencin cebinden uyuşturucu çıktı

Denizli'de evinde ölü bulunan gencin cebinden uyuşturucu çıktı

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

Denizli’den tahliye olacak yükümlülerin ve terhis olacak askerlerin otobüsleri hazır

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

Esma Hoca Şampiyonluğa Koşuyor

Esma Hoca Şampiyonluğa Koşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.