Suudiler 'transfer yattı' demişti! O isim Talisca transferini böyle açıkladı... Resmi imzaya son bir adım!

Fenerbahçe’nin transfer listesindeki 1 numaralı isim olan Anderson Talisca için son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Transfere dair Suudi basınından beklenmedik bir iddia ortaya atılırken, Brezilyalı futbolcunun alacakları nedeniyle Al Nassr’da kalacağı yazılmıştı.

BİRİKMİŞ MAAŞI VAR

Haberin detayında Talisca’nın 15 milyon euronun üzerinde birikmiş maaşının olduğu ve bunun ödenmesini istediği, Suudi kulübünün ise transferi için bonservis bedeli almayacağı için alacaklarını silmesini istediği belirtilmişti.

Son zamanlarda manşetleri süsleyen Anderson Talisca'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atması gündemdeyken ortaya atılan bu iddia Fenerbahçelileri üzerken Yağız Sabuncuoğlu Sarı-Lacivertli taraftarları sevindiren gelişmeyi aktardı.

"HEM TALISCA HEM AL-NASSR İLE ANLAŞILDI"

Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe, hem Talisca hem de Al-Nassr ile anlaşmaya vardı. Talisca'nın temsilcisi ve Al-Nassr dışında şu anda aktif bir görüşme bulunmuyor. Resmi imzaların atılması için Talisca'nın menajerinin Al-Nassr ile olan süreci tamamlaması bekleniyor" dedi.