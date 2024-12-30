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Suudiler 'transfer yattı' demişti! O isim Talisca transferini böyle açıkladı... Resmi imzaya son bir adım!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.12.2024 12:39
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Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Anderson Talisca ile ilgili son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanırken Sarı-Lacivertliler Brezilyalı yıldız için mutlu son oldukça yakın. İşte detaylar...

Suudiler 'transfer yattı' demişti! O isim Talisca transferini böyle açıkladı... Resmi imzaya son bir adım!
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Fenerbahçe’nin transfer listesindeki 1 numaralı isim olan Anderson Talisca için son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Transfere dair Suudi basınından beklenmedik bir iddia ortaya atılırken, Brezilyalı futbolcunun alacakları nedeniyle Al Nassr’da kalacağı yazılmıştı.

BİRİKMİŞ MAAŞI VAR

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Haberin detayında Talisca’nın 15 milyon euronun üzerinde birikmiş maaşının olduğu ve bunun ödenmesini istediği, Suudi kulübünün ise transferi için bonservis bedeli almayacağı için alacaklarını silmesini istediği belirtilmişti.

Son zamanlarda manşetleri süsleyen Anderson Talisca'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atması gündemdeyken ortaya atılan bu iddia Fenerbahçelileri üzerken Yağız Sabuncuoğlu Sarı-Lacivertli taraftarları sevindiren gelişmeyi aktardı.

"HEM TALISCA HEM AL-NASSR İLE ANLAŞILDI"

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Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe, hem Talisca hem de Al-Nassr ile anlaşmaya vardı. Talisca'nın temsilcisi ve Al-Nassr dışında şu anda aktif bir görüşme bulunmuyor. Resmi imzaların atılması için Talisca'nın menajerinin Al-Nassr ile olan süreci tamamlaması bekleniyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe talisca
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