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"Suveyda" filminin galası Kayseri'de yapıldı

09.09.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Suveyda" filminin galası Kayseri'de yapıldı

KAYSERİ (AA) - Harf devrimi sonrası hafız olmakta zorlanan çocuğun hikayesini anlatan "Suveyda" filminin galası, çekimlerin gerçekleştirildiği Kayseri'de yapıldı.

Bir AVM'nin sinema salonunda düzenlenen galaya sanat dünyasından isimlerin yanı sıra filmin yönetmeni, yapımcısı, oyuncular ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Yönetmen Mesut Uçakan, AA muhabirine, filmi Kayseri'de çektiklerini, yerel yönetimlerin kendilerine destek verdiğini ve bu yüzden galayı bu kentte yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Bunun kültürel açıdan önemli olduğunu belirten Uçakan, Anadolu'nun bir meselesini filmde anlattıklarını dile getirdi.

Uçakan, filmin senaryosuyla ilgili şunları kaydetti:

"Suveyda filmi, 1930'lu yıllarda harf devrimi sonrası hafız olmaya çalışan 11 yaşındaki ergen bir çocuğun sıkıntıları, dramları ve çileleri üzerine kurulu. Bunu beyaz bir güvercinle kurduğu dostluk çerçevesinde, kuş dili öğrenme çabaları çerçevesinde anlatmaya çalışıyoruz. Metanetli bir döneme dokunuyoruz. İlk defa Türk sinema tarihinde harf devrimine uzanıyoruz. O dönemde bunun millete verdiği sıkıntıları, acıları ve bir kimlik savaşını nispeten gündeme getirmeye çalışıyoruz. Gençlik bunlardan haberdar olsun derdindeyiz. O dokunulmayanlara biraz dokunulup konuşulsun artık derdindeyiz. Bunu çok popülist ve para kazanalım diye yapmadık. Hiçbir filmimde böyle bir niyet gütmem. Yakın tarihimize dikkat çekilsin diye yaptık. Bundan sonrasında seyirci ne diyecek onu göreceğiz."

- Filmin konusu

Film, hafız olmak isteyen Hadim'in öğrenme aşkı, azmi, umudu, hayalleri ve Süleyman Peygamber gibi kuş dili öğrenme çabalarını konu alıyor.

Yönetmen ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın yaptığı, senaryosunu Hasan Yılmaz'ın kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorgut, genel koordinatörlüğünü Gönül Moroğlu, yapım danışmanlığını da Mustafa Karadeniz üstlendi.

Başrol oyuncusu 11 yaşındaki Necip Fazıl Belge, "Hadim"in öğrenme aşkını, beyaz bir güvercinle kurduğu muhabbeti ve kuş dili öğrenme çabalarını canlandırıyor.

"Tığlı Hoca" karakterini tiyatro ve dizi oyuncusu Fatih Küçük, köyün imamı "Macid"i tecrübeli oyuncu Yusuf Duru'nun oynadığı yapımda Mehmet Kefli, Sıla Naz Akça, Seda Kement Aydın, Kıvılcım Kaya, Hülya Akyol, Sezai Yeşilyurt, Mehmet Fatih Yıldız, Burhan Vural ve Ahmet Şahin de rol alıyor.

Yakın zamanda hayatını kaybeden karakter oyuncularından Fikri Solmaz "Kuşçu", Suat Keskin ise "Bosnalı Ramiz" karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Suveyda filmiyle 15 yılın ardından sinemaseverlerin karşısına çıkan ödüllü yönetmen Mesut Uçakan, "Reis Bey", "Kavanozdaki Adam", "Kelebekler Sonsuza Uçar", "Yalnız Değilsiniz", "Anka Kuşu" ve "Sevda Kuşun Kanadında" gibi filmleriyle tanınıyor.

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