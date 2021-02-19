YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Suzuki bakım-onarımlarında tüm modellere yüzde 20 indirim fırsatı

Suzuki bakım-onarımlarında tüm modellere yüzde 20 indirim fırsatı

19.02.2021 14:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suzuki bakım-onarımlarında tüm modellere yüzde 20 indirim fırsatı

İSTANBUL (AA) - Suzuki markalı otomobil ve SUV sahipleri, yetkili servis ziyaretlerinde yüzde 20 indirim ve hediye fırsatları yakalıyor.

Suzuki açıklamasına göre, Doğan Holding çatısı altında yer alan Doğan Trend Otomotiv tarafından Türkiye'de temsil edilen Marka, sunduğu cazip kampanyalarını satış sonrası hizmetler alanındaki avantajlarıyla sürdürüyor.

31 Mart'a kadar sürecek kampanya kapsamında, Türkiye’de artık satışa sunulmayan modeller de dahil olmak üzere Suzuki markalı otomobil ve SUV’a sahip olanlar, yetkili servis ziyaretlerinde özel indirim ve hediyelerle karşılanıyor.

Suzuki yetkili servislerinde yapılacak tüm mekanik onarımlarda, müşterilere orijinal parça ve işçilikte yüzde 20 indirim sağlanıyor.

Ayrıca belirtilen tarihlerde Suzuki’sine periyodik bakım yaptırmak isteyenler power bank hediyesi kazanırken, yine yetkili servisi ziyaret eden Suzuki sahipleri, araçları için ücretsiz 23 nokta check-up hizmeti şansını da yakalıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:23
İkindi
16:20
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Gökyüzünde oyunun kurallarını TEKNOFEST Sürü İHA yarışması değiştiriyor

Gökyüzünde oyunun kurallarını TEKNOFEST Sürü İHA yarışması değiştiriyor

Uzmanından "Fıtıklar sadece ameliyatla tedavi edilebilir" uyarısı

Uzmanından "Fıtıklar sadece ameliyatla tedavi edilebilir" uyarısı

Kartal’da dayanışma büyüyor, aşevi ve gıda bankası açılış için gün sayıyor

Kartal’da dayanışma büyüyor, aşevi ve gıda bankası açılış için gün sayıyor

Pandeminin sanata etkileri “Yeniden” sergisi ile tartışmaya açılıyor

Pandeminin sanata etkileri “Yeniden” sergisi ile tartışmaya açılıyor

Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı Çalış: “Sektörün regüle edilmesi güveni artırır”

Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı Çalış: “Sektörün regüle edilmesi güveni artırır”

DÜZELTME - "Sinüzit göz ardı edilirse beyin apnesine neden olabilir' uyarısı" başlıklı haberimizde yer alan "apnesi" ifadesi sehven yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

DÜZELTME - "Sinüzit göz ardı edilirse beyin apnesine neden olabilir' uyarısı" başlıklı haberimizde yer alan "apnesi" ifadesi sehven yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.