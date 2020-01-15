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  4. Suzy Cortez durmuyor! Messi onu engelledi ama...

Suzy Cortez durmuyor! Messi onu engelledi ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Brezilyalı model Suzy Cortez'in Lionel Messi hayranlığı sınır tanımıyor. Sosyal medyadan sık sık ünlü futbolcuyla ilgili paylaşımlar yapan Cortez, bu kez de Messi'nin yüzünü dövme yaptırdı.

Suzy Cortez durmuyor! Messi onu engelledi ama...

Barcelona’nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, dünya genelinde milyonlarca hayrana sahip. Futbolseverlerin her hareketini yakından takip ettiği Messi’nin ‘başının belada’ olduğu hayranı Suzy Cortez ise sosyal medyanın gündemine oturan bir adım attı.

Brezilyalı model, Messi’nin dikkatini çekebilmek için birbirinden ilginç yöntemler denese de, ünlü futbolcunun Cortez’i sosyal medyadan engellediği biliniyor.

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Bu hareketin arkasında Messi’nin eşi Antonella Roccuzzo’nun olduğunu savunan 29 yaşındaki Cortez, yine de futbolcuya olan hayranlığından vazgeçmiyor.

Daha önce kalçasına Barcelona’nın amblemini dövme olarak yaptıran Cortez, bu kez bunu bir adım ileriye taşıyarak Messi’nin yüzünü vücudunda ölümsüzleştirdi.

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Cortez, ünlü futbolcunun yüzünü kasığına dövme yaptırırken, Messi ve eşinin buna ne tepki vereceği sosyal medyada merak konusu oldu.

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