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Sven-Goran Eriksson, Filipinler Milli Takımı'nın yeni hocası oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 27.10.2018 20:14 | Son Güncelleme

Tarihinde ilk kez Asya Kupası'nda mücadele edecek Filipinler Milli Futbol Takımı'nı, İsveçli teknik adam Sven-Goran Eriksson çalıştıracak. Eriksson ile 6 aylık sözleşme imzalandı.

Sven-Goran Eriksson, Filipinler Milli Takımı'nın yeni hocası oldu

Filipinler Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine İsveçli Sven-Goran Eriksson getirildi. Filipinler Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 70 yaşındaki deneyimli teknik adamla 6 aylığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Filipinler, ocak ve şubat aylarında düzenlenecek Asya Kupası’nda tarihinde ilk kez Eriksson yönetiminde mücadele edecek.

Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa’nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam, milli düzeyde ise İngiltere, Meksika ve Fildişi Sahili’ni çalıştırmıştı. Eriksson, son olarak 2016-17 sezonunda Çin 2. Lig ekibi Shenzhen’de teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sven goran eriksson Filipinler Milli Takımı

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