Swansea Ayew'i elinden çıkarmak istiyor

Fenerbahçe’de sezon başında Swansea City’den kiralık olarak kadroya katılan Andre Ayew konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber

1 / 6 Ligde 2 golle dikkat çeken Ayew’in bonservisi için çalışmalar yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin önünde önemli bir fırsat bulunuyor.

2 / 6 İngiltere’de Championship’te mücadele eden Swansea, hem Premier Lig’e dönmek hem de kulüp içi ekonomik yapıyı düzeltmek istiyor.

3 / 6 Bu nedenle de takımda şu an en yüksek maaşı alan Ayew’le alakalı sıkıntılar yaşanıyor.

4 / 6 2021’e kadar Galler kulübüyle sözleşmesi olan Ayew’i elden çıkarmaya sıcak bakılıyor.

5 / 6 Maaş skalasını düşürmek isteyen Swansea’nin Fenerbahçe ile bonservis konusunda daha rahat olacağı ve kolaylık göstermeye yakın olduğu belirtildi.