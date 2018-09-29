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Swansea Ayew'i elinden çıkarmak istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.09.2018 14:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de Andre Ayew konusunda ilginç bir detay öne çıktı, bonservisinin alınması konusunda Swansea’nin ekonomik konudaki çalışmaları göze çarptı.

Fenerbahçe’de sezon başında Swansea City’den kiralık olarak kadroya katılan Andre Ayew konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber

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Ligde 2 golle dikkat çeken Ayew’in bonservisi için çalışmalar yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin önünde önemli bir fırsat bulunuyor.

Ligde 2 golle dikkat çeken Ayew’in bonservisi için çalışmalar yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin önünde önemli bir fırsat bulunuyor.
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İngiltere’de Championship’te mücadele eden Swansea, hem Premier Lig’e dönmek hem de kulüp içi ekonomik yapıyı düzeltmek istiyor.

İngiltere’de Championship’te mücadele eden Swansea, hem Premier Lig’e dönmek hem de kulüp içi ekonomik yapıyı düzeltmek istiyor.
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Bu nedenle de takımda şu an en yüksek maaşı alan Ayew’le alakalı sıkıntılar yaşanıyor.

Bu nedenle de takımda şu an en yüksek maaşı alan Ayew’le alakalı sıkıntılar yaşanıyor.
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2021’e kadar Galler kulübüyle sözleşmesi olan Ayew’i elden çıkarmaya sıcak bakılıyor.

2021’e kadar Galler kulübüyle sözleşmesi olan Ayew’i elden çıkarmaya sıcak bakılıyor.
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Maaş skalasını düşürmek isteyen Swansea’nin Fenerbahçe ile bonservis konusunda daha rahat olacağı ve kolaylık göstermeye yakın olduğu belirtildi.

Maaş skalasını düşürmek isteyen Swansea’nin Fenerbahçe ile bonservis konusunda daha rahat olacağı ve kolaylık göstermeye yakın olduğu belirtildi.
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Şu anda Championship’te 14. sırada olan Swansea’nin de ekonomik olarak kulüpte bir yeniden yapılanma içerisine gireceği kaydedildi. (MİLLİYET)

Şu anda Championship’te 14. sırada olan Swansea’nin de ekonomik olarak kulüpte bir yeniden yapılanma içerisine gireceği kaydedildi. (MİLLİYET)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ayew swansea

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