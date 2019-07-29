SPOR

Sylvinho Marcelo'yu takımda istemiyor! Beşiktaş pusuda

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Fransa Ligi takımlarından Olimpik Lyon, Marcelo ile yolları ayırma kararı aldı ancak Brezilyalı stoper kalmakta ısrarcı. Beşiktaş ise eski futbolcusu için pusuda bekliyor.

Sylvinho Marcelo'yu takımda istemiyor! Beşiktaş pusuda

Olimpik Lyon ile Marcelo arasında transfer krizi yaşanıyor. Fransa'nın L'Equipe gazetesinin haberine göre Lyon, Marcelo ile yolları ayırmak istiyor ancak Brezilyalı futbolcu, takımda kalma konusunda ısrar ediyor.

Lyon'un yeni teknik direktörü Sylvinho'nun stoper ikilisi olarak Jason Denayer ve yeni transfer Joachim Andersen'i düşündüğü ve Marcelo'yu planları arasında görmediği belirtildi.

AİLEM İLE FRANSA'DA MUTLUYUZ CEVABINI VERDİ

Marcelo'ya Sylvinho'nun planları arasında olmadığı söylendi ancak Brezilyalı stoper, ailesiyle birlikte Fransa'da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini belirtti.

2021'e kadar Lyon ile sözleşmesi olan 32 yaşındaki stoperi ayrılık için ikna etmeye çalışan Lyon, gelen teklifleri değerlendirecek.

BEŞİKTAŞ PUSUDA BEKLİYOR

Beşiktaş'ın da transfer için pusuda beklediği ve eski futbolcusunu takıma kazandırmak için girişimlere başlayacağı bildirildi.

(Sporx)

Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...
Beşiktaş'a Nijeryalı sol bekBeşiktaş'a Nijeryalı sol bek
Yeni transfer ilk idmanındaYeni transfer ilk idmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş marcelo

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde büyük şok

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde büyük şok

Buğra Tugay Erdoğan ve Bediha Taçyıldız, Muaythai Dünya Şampiyonu

Buğra Tugay Erdoğan ve Bediha Taçyıldız, Muaythai Dünya Şampiyonu

Ribery şoku! O teklifi reddetti

Ribery şoku! O teklifi reddetti

Beşiktaş'a Nijeryalı sol bek

Beşiktaş'a Nijeryalı sol bek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beşiktaş'tan gece yarısı transferi

Beşiktaş'tan gece yarısı transferi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Beşiktaş'ın yeni formaları ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni formaları ortaya çıktı

Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran öneri

Babel'e Beşiktaş taraftarını kızdıran öneri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sylvinho Marcelo'yu takımda istemiyor! Beşiktaş pusuda

Hocası istemedi, Beşiktaş harekete geçti!

Beşiktaş, Jamilu Collins için teklifini yaptı

Beşiktaş'a Nijeryalı sol bek

Beşiktaş'ta Douglas ilk antrenmanına çıktı

Yeni transfer ilk idmanında

Beşiktaş 0 - 2 Eibar

Kartal'ı Eibar avladı

Beşiktaş Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Beşiktaş transferi açıkladı!

Burak Yılmaz Beşiktaş'ın birinci kaptanı oldu

Beşiktaş Burak kararını verdi! Kaptanlık...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.