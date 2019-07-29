Sylvinho Marcelo'yu takımda istemiyor! Beşiktaş pusuda

Olimpik Lyon ile Marcelo arasında transfer krizi yaşanıyor. Fransa'nın L'Equipe gazetesinin haberine göre Lyon, Marcelo ile yolları ayırmak istiyor ancak Brezilyalı futbolcu, takımda kalma konusunda ısrar ediyor.

Lyon'un yeni teknik direktörü Sylvinho'nun stoper ikilisi olarak Jason Denayer ve yeni transfer Joachim Andersen'i düşündüğü ve Marcelo'yu planları arasında görmediği belirtildi.

AİLEM İLE FRANSA'DA MUTLUYUZ CEVABINI VERDİ

Marcelo'ya Sylvinho'nun planları arasında olmadığı söylendi ancak Brezilyalı stoper, ailesiyle birlikte Fransa'da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini belirtti.

2021'e kadar Lyon ile sözleşmesi olan 32 yaşındaki stoperi ayrılık için ikna etmeye çalışan Lyon, gelen teklifleri değerlendirecek.

BEŞİKTAŞ PUSUDA BEKLİYOR

Beşiktaş'ın da transfer için pusuda beklediği ve eski futbolcusunu takıma kazandırmak için girişimlere başlayacağı bildirildi.

(Sporx)

