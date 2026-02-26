SPOR

Szymanski'den Fenerbahçe itirafı! "Jose Mourinho olmasaydı..."

Sezon ortasında Fenerbahçe'den ayrılıp Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski'den eski kulübü Fenerbahçe'ye yönelik flaş açıklamalar geldi. Polonyalı oyuncunun "Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski'den sarı-lacivertli ekibe yönelik itiraflar geldi. İşte o sözleri...

"ARNE SLOT'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM!"

Szymanski den Fenerbahçe itirafı! "Jose Mourinho olmasaydı..." 1

Sebastian Szymanski: "Arne Slot'tan saha içiyle ilgili çok şey öğrendim. Detaylara çok dikkat ediyordu. Türkiye'de çok iyi başlangıç yapmam onun sayesinde oldu, iki adım öndeydim." dedi.

"JOSE MOURINHO OLMASAYDI..."

Szymanski den Fenerbahçe itirafı! "Jose Mourinho olmasaydı..." 2

"Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim. Size güvenen bir teknik direktörün olması güzel bir şey, bunu saklamayacağım. Mourinho benim için öyle biriydi. Harika bir insan ve harika bir teknik direktör.

Mourinho, transfer dönemi sona erdikten sonra ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de çok az oynadım, kendi pozisyonumda oynamadım ve beklemek zorunda kaldım."

"İHTİYACIM OLAN ŞEY BUYDU" RENNES DÖNEMİNİ ANLATTI...

Szymanski den Fenerbahçe itirafı! "Jose Mourinho olmasaydı..." 3

"Burası çok sakin bir şehir. Bulunduğum durumdan sonra tam olarak ihtiyacım olan şey buydu. Frankowski, Marcin Bulka ve Mateusz Wieteska ile bu transfer hakkında ne düşündüklerini konuştum. Mutluyum ve önümüzdeki dönemde formumun arttığını kanıtlayacağıma inanıyorum." dedi.

