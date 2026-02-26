Szymanski'den Fenerbahçe itirafı! "Jose Mourinho olmasaydı..."

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski'den sarı-lacivertli ekibe yönelik itiraflar geldi. İşte o sözleri...

"ARNE SLOT'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM!"

Sebastian Szymanski: "Arne Slot'tan saha içiyle ilgili çok şey öğrendim. Detaylara çok dikkat ediyordu. Türkiye'de çok iyi başlangıç yapmam onun sayesinde oldu, iki adım öndeydim." dedi.

"JOSE MOURINHO OLMASAYDI..."

"Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim. Size güvenen bir teknik direktörün olması güzel bir şey, bunu saklamayacağım. Mourinho benim için öyle biriydi. Harika bir insan ve harika bir teknik direktör.

Mourinho, transfer dönemi sona erdikten sonra ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de çok az oynadım, kendi pozisyonumda oynamadım ve beklemek zorunda kaldım."

"İHTİYACIM OLAN ŞEY BUYDU" RENNES DÖNEMİNİ ANLATTI...

"Burası çok sakin bir şehir. Bulunduğum durumdan sonra tam olarak ihtiyacım olan şey buydu. Frankowski, Marcin Bulka ve Mateusz Wieteska ile bu transfer hakkında ne düşündüklerini konuştum. Mutluyum ve önümüzdeki dönemde formumun arttığını kanıtlayacağıma inanıyorum." dedi.