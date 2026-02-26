SPOR

Comolli Galatasaray maçı sonrası çılgına döndü! "Yıllarca acıtacak..."

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray dün gece Juventus'u elemeyi başarırken, maçın ardından İtalyan medyasına açıklamalarda bulunan Damien Comolli olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Comolli'nin “Maçın şokunu hala atlatamadım ve bunun için yıllar geçmesi gerekecek." sözleri ise gündeme damga vurdu. İşte röportajın tamamı...

Burak Kavuncu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen tur atlamayı başardığı maçın ardından İtalyan ekibinin CEO'su Damien Comolli'den hakeme sert eleştiriler geldi. İşte Comolli'nin sözleri...

"MAÇIN ŞOKUNUN GEÇMESİ İÇİN YILLAR GEMELİ"

Juventus CEO'su Damien Comolli, “Maçın şokunu hala atlatamadım ve bunun için yıllar geçmesi gerekecek.

Inter maçında yaşananların ardından İtalyan federasyonu tarafından zaten cezalandırıldığım için, UEFA tarafından da cezalandırılmamaya çalışacağım. Ancak hakemin Kelly'yi oyundan atma kararı kesinlikle sinir bozucuydu. O hakem kariyeri boyunca sadece 10 Şampiyonlar Ligi maçı yönetmişti. Bu kadar önemli bir maçı yönetmesi nasıl mümkün olabilir, merak ediyorum. Ve inanılmaz bir kırmızı kartın ardından Şampiyonlar Ligi'nden elendik.

"BU YENİLGİ YILLARCA ACITACAK"

Taraftarlarımız olağanüstüydü ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Oyuncular da harikaydı. İlk kez bir stadyumda takımın gol yediğinde alkışlandığını gördüm. Bu gece, futbolda sevdiğimiz her şey vardı; heyecan, hayal kırıklığı, ama aynı zamanda takımın hayatta olduğunu ve mücadeleye devam etmek istediğini gösteren bir işaret.

Bu yenilgi yıllarca acıtacak olsa da, sezonun geri kalanında bizi ileriye götürecek olan da budur." dedi.

kırmızı değil de neydi comolli??? mor kart mı??*
comoli pembe don giy az hissedersiniz🤣
aç tavuk 🐔 kendini nerde görür COMO🤣🐔
