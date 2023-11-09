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Tabancayla vurulan 13 yaşında, cinayet zanlısı 11

09.11.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Buca ilçesinde Bucaspor 1928 U-14 takımı sporcularından 13 yaşındaki Eyman Yada’yı tabancayla vurarak öldüren ve bir süredir firari olan 11 yaşındaki cinayet zanlısı yakalandı.

Tabancayla vurulan 13 yaşında, cinayet zanlısı 11

İfadesinde pişman olduğunu belirten çocuk, 12 yaşından gün almadığı için koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Ekim akşamı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Bucaspor 1928 U-14 takımı oyuncularından Eymen Yada (13), 11 yaşındaki Y.C.K. tarafından tabancayla vuruldu. Karnına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Eymen Yada, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yada, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayın ardından kayıplara karışan 11 yaşındaki çocuğu yakalamak için çalışma başlatıldı.

BABASININ SİLAHINI SOKAKTA BULMUŞ, SİLAH YANLIŞLIKLA ATEŞ ALMIŞ

Olayın ardından kaçan Y.C.K. jandarma tarafından yakalandı. Y.C.K. ile ifadesine başvurulan babasının, silahı sokakta bulduklarını söylediği belirtildi. Y.CK.’nin jandarmadaki ifadesinde, "Ekmek almaya giderken daha önceden tartıştığım Eymen Yada yolda karşılaştım. Arbede çıktı. Silah kazayla ateş aldı. Ona ateş etmek istemedim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

11 yaşındaki cinayet zanlısı çocuk, 12 yaşından küçük olduğu için jandarmadaki işlemlerinin ardından Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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