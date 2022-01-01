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Tabancayla vurulan yaralı hastane önüne bırakıldı

01.01.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tabancayla vurulan yaralı hastane önüne bırakıldı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde hastane önüne bırakılan ve tabanca ile vurularak yaralandığı belirlenen kişi tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Devlet Hastanesi çalışanları, otomobille getirilen bir kişinin hastane önüne bırakıldığını fark etti.

Görevliler, bacağından tabancayla vurularak yaralandığı belirlenen K.C'yi (49) hastaneye taşıdı.

K.C, müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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