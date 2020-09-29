YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı

Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 işçi asmak istedikleri reklam tabelasının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir işyerine tabela asmak isteyen Osman G.

Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 işçi asmak istedikleri reklam tabelasının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir işyerine tabela asmak isteyen Osman G. (30), Yusuf G. (18), çıkan rüzgardan dolayı çıktıkları merdiven üzerinde dengelerini kaybederek yere düştü. Yere düşen her iki işçinin üzerine asılmaya çalışılan reklam tabelası da düştü. Yaralanan Osman G., ve Yusuf G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

Adıyaman Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:14
Öğle
12:22
İkindi
15:43
Akşam
18:21
Yatsı
19:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Akyüz Eczanesi
Merkez
Ankara Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Yıldırım Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
Kahta Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Başladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kentsel dönüşümün ilk etabı için ihale tarihi belli oldu
Kentsel dönüşümün ilk etabı için ihale tarihi belli oldu
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.