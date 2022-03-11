Taburcu edilen Pençe-Şimşek operasyonu gazisi, İzmir'de havalimanında karşılandı

İZMİR (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, hastanede evlendiği eşi Funda Nur Yüzer ile İzmir'e geldi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından tarifeli uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen gazi ve eşi için karşılama töreni düzenlendi.

Törene Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İzmir Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir Merkez Komutanlığı, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ile gaziler ve yakınları katıldı.

Uçaktan inen çifti ellerinde Türk bayraklarıyla karşılayan gaziler ve yakınları, çifte çiçek takdim etti.

Kendilerini karşılamaya gelenlere teşekkür eden çift, törenin ardından kara yoluyla ailelerinin yaşadığı Manisa'ya hareket etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İzmir Şube Başkanı Tuncay Kılıç, AA muhabirine bir kahramanı karşılamanın gururunu yaşadıklarını belirterek "Biz kollarımızı bacaklarımızı kaybedebiliriz, vatan sağ olsun. Bu toprakları hiç kimseye yedirmeyeceğiz, bir karış dahi toprağımızı vermeyeceğiz." dedi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu sırasında 25 Nisan 2021'de teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, tedavisinin sürdüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Temmuz 2021'de Funda Nur Baykuş ile evlenmişti.

