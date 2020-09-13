"Taçsız Kral" Metin Oktay, İzmir'de anıldı

İZMİR (AA) - Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 29. yıl dönümünde İzmir'de anıldı.

Metin Oktay için Hatay Semti'ndeki heykeli ve doğup büyüdüğü Damlacık Mahallesi'ndeki büstü önünde tören düzenlendi.

Törenlere, İzmirspor Kulüp Başkanı Emin İşletir, Damlacıkspor Kulübü Başkanı Ahmet Naci Yıldız ve Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Erim Yıkgeç'in de aralarında bulunduğu sporseverler katıldı.

Emin İşletir yaptığı konuşmada, Metin Oktay'ı saygı ve rahmetle andıklarını belirtti. İşletir, Oktay'ın İzmirspor ve Türk futboluna katkılarının hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

