Tadına bakmak için il dışından geliyorlar! Etin en güzel hali

Kubbeli kebabı 3 yıldır müşterilerine sunduklarını söyleyen restoranın işletme müdürü Ayşe Gür, "Tokat kuzu eti kültüründe çok baskın bir bölge. Kuzu etini tandır kebabında ve Tokat kebabında çok fazla kullanıyoruz. Ama dana eti tercih eden misafir kitlemiz var. 'Yağsız dana etini nasıl pişiririz, insanlara alternatif bir ürün olarak nasıl sunabiliriz?' dedik. Fırına güveci soktuk. Marinasını yaptık ve yanına garnitürlerini koyup, hamurla kapladık. En sağlıklı, en lezzetli dana etimiz oldu. Çok da beğenildi. Biz de bunun adının tesisimizle birlikte anılması adına bir hamle yaptık. Ürünümüzü tescilledik. Kubbeli kebabımız için şimdi il dışından gelen misafirlerimiz var" dedi.

'LEZZETİNİ BEĞENİP TEKRAR YEMEYE GELİYORLAR'

Yörenin meşhur yiyeceği olan Tokat kebabının mevsimsel olarak yapıldığını ifade eden Gür "Kubbeli kebabı biz yaz kış yapabiliyoruz. Misafirlerimiz sadece meraktan gelmiyor. Lezzeti beğenip misafir getirenler var. Bu da bizi mutlu ve memnun ediyor" diye konuştu.

