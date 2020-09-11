YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Tadına bakmak için il dışından geliyorlar! Etin en güzel hali

Tadına bakmak için il dışından geliyorlar! Etin en güzel hali

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kentte 1600'lü yıllarda Horozoğu Zaviyesi olarak yapılan tarihi handa hizmet veren restoran, müşterilerine farklı lezzetler sunabilmek için bir çalışma yaptı. Yapılan denemeler sonrasında güveç tabağı içinde yağsız dana eti, mantar, garnitürler hazırlandı. Taş fırında 15 dakika süresince pişirilen ve adına 'Kubbeli kebap' denilen yemek için işletme 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak tescil aldı.

Tadına bakmak için il dışından geliyorlar! Etin en güzel hali

Kubbeli kebabı 3 yıldır müşterilerine sunduklarını söyleyen restoranın işletme müdürü Ayşe Gür, "Tokat kuzu eti kültüründe çok baskın bir bölge. Kuzu etini tandır kebabında ve Tokat kebabında çok fazla kullanıyoruz. Ama dana eti tercih eden misafir kitlemiz var. 'Yağsız dana etini nasıl pişiririz, insanlara alternatif bir ürün olarak nasıl sunabiliriz?' dedik. Fırına güveci soktuk. Marinasını yaptık ve yanına garnitürlerini koyup, hamurla kapladık. En sağlıklı, en lezzetli dana etimiz oldu. Çok da beğenildi. Biz de bunun adının tesisimizle birlikte anılması adına bir hamle yaptık. Ürünümüzü tescilledik. Kubbeli kebabımız için şimdi il dışından gelen misafirlerimiz var" dedi.

'LEZZETİNİ BEĞENİP TEKRAR YEMEYE GELİYORLAR'

tokatin-yeni-lezzeti-kubbeli-kebap_6456_dhaphoto5

Yörenin meşhur yiyeceği olan Tokat kebabının mevsimsel olarak yapıldığını ifade eden Gür "Kubbeli kebabı biz yaz kış yapabiliyoruz. Misafirlerimiz sadece meraktan gelmiyor. Lezzeti beğenip misafir getirenler var. Bu da bizi mutlu ve memnun ediyor" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Hepimiz yapıyoruz! Sütü buzdolabı kapısında saklamayınHepimiz yapıyoruz! Sütü buzdolabı kapısında saklamayın
Yok böyle bir lezzet... Bildiğiniz tüm tarifleri unutunYok böyle bir lezzet... Bildiğiniz tüm tarifleri unutun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Taş gibi oluyor hiç çatlamıyor!
Taş gibi oluyor hiç çatlamıyor!
En lezzetli Türk yemekleri açıklandı! Lezzetiyle baklavayı solladı
En lezzetli Türk yemekleri açıklandı! Lezzetiyle baklavayı solladı
Ağızda lokum gibi dağılan, kuzu incik tarifi
Ağızda lokum gibi dağılan, kuzu incik tarifi
Denizlerin kralı palamut nasıl pişirilir? Bu tarif kimsede yok!
Denizlerin kralı palamut nasıl pişirilir? Bu tarif kimsede yok!
İlginizi Çekebilir
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Bu adımlara dikkat etmezseniz faydasından çok zararını görürsünüz
Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!
Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!
Enfes domates çorbası nasıl yapılır?
Enfes domates çorbası nasıl yapılır?
10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü
10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hepimiz yapıyoruz! Sütü buzdolabı kapısında saklamayın
Hepimiz yapıyoruz! Sütü buzdolabı kapısında saklamayın
En lezzetli Türk yemekleri açıklandı! Lezzetiyle baklavayı solladı
En lezzetli Türk yemekleri açıklandı! Lezzetiyle baklavayı solladı
Kızartma yağı kaç kere kullanılır?
Bu hataya düşmeyin! Kızartma yağı kaç kere kullanılır?
Hayvan dışkısı içiyor olabilirsiniz! Marketten aldığınız yiyecek ve içecek kutularını mutlaka temizleyin
Dikkat! Hayvan dışkısı içiyor olabilirsiniz
Küflenmiş bir yiyecek yenir mi? Yanlışlıkla küf yerseniz vücudunuzda ne olur?
Yanlışlıkla küflü ekmek yerseniz ne olur?
Omega 3 alımında nelere dikkat edilmeli, hangi gıdalarda var?
Birçok kişi kullanıyor! Ambalajını iyi okuyun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.