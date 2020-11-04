Tadına bakmak için o ilçeye gidiyorlar! Yiyen herkes bağımlısı oluyor

Kayseri'de bağbozumunun ardından, kışlık yiyecek telaşının en önemli ürünlerinden biri olan pekmez, farklı amaçlarla kullanılıyor. Kent genelinde ve çevre illerde farklı isimlerle anılan Kayseri'de de genel olarak aside ve dolaz ismi ile bilinen pekmezli tatlı, vücudu sıcak tutması nedeniyle kış aylarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

Tereyağı ve pekmez ile yapılan ürün doğal tatlı olarak kış aylarında tüketiliyor. İncesu ilçesinde dolaz yapımı ile uğraşan aşçı İbrahim Külahcı, ilçeye sırf dolaz yemek için gelen vatandaşların olduğuna dikkat çekti.

'HİÇ DURMADAN KARIŞTIRMAMIZ LAZIM'

İncesu pekmezinin dolaza kıvam verdiğine dikkat çeken aşçı Külahçı, "17 yıldır aşçılık yapıyorum. İncesu dolazı İncesu pekmezi ile olan bir üründür. Tam kıvamında olabilmesi için unu kavurup yarım bardak atarak pekmezi ilave ediyoruz. Hiç durmadan karıştırıyoruz. Karıştırmamızın sebebi de yapışmaması için tane tane ağzımıza aldığımız zaman lezzetinin ağızda erimesi o yüzden çok ayrı bir tat veriyor" diye konuştu.

Pekmeze su katılmaması gerektiğine de dikkat çeken İbrahim Külahçı, "Kıvamı alabilmek için İncesu pekmezi olması lazım. Kesinlikle pekmeze su katılmaması lazım. Bunu yapan kişinin de tamamıyla güzelce kavurması lazım. İlk defa yiyenler çok beğeniyor. İncesuya sadece dolaz yemek için gelenler bile oluyor. Dolaz yemek için gelenler bizle tanışmak istiyor. Aynı lezzette ürünü yapmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



