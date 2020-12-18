Tadını severek yiyoruz ama ölümcül hastalığa neden olabiliyor

Beslenme uzmanı Deniz Zünbülcan, kabuklu deniz mahsullerini sıklıkla tüketen kişilere uyarılarda bulundu. Özellikle bu mahsullerden en çok tüketilen midyenin kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller içerdiği için kansere sebep olabileceğini, hamilelerin tüketmesi halinde ise bebeğe zarar verebileceğini söyledi.

'ÖZELLİKLE HAMİLELER TÜKETMEMELİ'

Kabuklu deniz mahsullerinin ağır metaller içerdiğini hatırlatan Zünbülcan, İzmir'de çok tüketilen midyedeki gizli tehlikeye karşı uyarılarda bulundu: Zümbülcan, "İzmir'de midye sokak lezzetlerinin başında geliyor. Tüketimi çok fazla. Ancak midye başta olmak üzere kabuklu deniz canlıları, kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller içeriyor. Sağlık açısından zararları mevcut. Kişi bu canlıları tükettiğinde, ağır metalleri de tüketmiş oluyor ve düzenli olarak bu mahsuller ile beslenildiğinde vücuda zarar veriyor. Sinir sistemini zayıflatıyor, bağışıklık sistemini düşürüyor, kansere neden oluyor. Öte yandan midyeyi hamilelerin özellikle tüketmemesi gerekiyor. Hem annenin hem de bebeğin zehirlenmesine yol açar. Ayrıca, bu ağır metallerin etkileri bebeğe geçerek otizm başta olmak üzere zihinsel problemlere bile neden olabilir" dedi. Beslenme alışkanlığını değiştirmek gerektiğini söyleyen Zünbülcan, “Midye balık yerine geçmez. Kişi midyeyi seyrek aralıklarla ve bir seferde 3-4 taneyi geçmemek koşuluyla bekletmeden tüketmeli. Her yerden midye almamalı. Özellikle güvenilen markaların sertifikaları bulunan midyeleri tercih edilmeli" dedi.