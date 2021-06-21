TAF Başkanı Fatih Çintimar: "Daha hızlı ve güçlü şekilde ileriye gidecek bir ülkeyiz"

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Türkiye'nin atletizmde önemli bir ivme yakaladığını söyledi.

Fatih Çintimar, AA muhabirine, Türkiye olarak katıldıkları şampiyonaların değerlendirmesini Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığını ifade etti.

Kaliteye göre puanlama yapıldığı belirten Çintimar, "Türkiye şampiyonalarında yarıştığımız kategorilere göre şampiyon olan sporculara puanlar verilir. Bu puanlara göre de yaptığın şampiyonanın kalitesini Dünya Atletizm Federasyonuna bildirirsin. O da senin şampiyonanın kalitesini belirler." dedi.

Çintimar, Türkiye'nin atletizm branşında çıkışa geçtiğini kaydederek, "Bizim hakikaten 4x100 ve 4x400 gibi böyle bir geleneğimiz, yani bu alanda uluslararası başarımız yoktu ama şimdi Avrupa ve dünyada yarı finali garanti olan ülkeyiz. 400 ve 100 metrede, hem gençler hem de büyüklerde. Bu bizim için ileri bir seviye ama yeterli mi? Asla değil. Biz bu işin henüz başında olduğumuzu biliyoruz. Allah nasip ederse daha hızlı ve güçlü şekilde ileriye gidecek bir ülkeyiz." şeklinde konuştu.