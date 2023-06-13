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TAG Otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

13.06.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Mersin-Adana istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücünün adı öğrenilemeyen yaş meyve ve sebze yüklü 05 RA 450 plakalı tır, TAG Otoyolu Akgedik mevkisinde bir araçtan sızdığı değerlendirilen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tırdaki kasalar yola saçıldı. Bu sırada sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 3 tır, 2 otomobil, panelvan, pikap ve hafif ticari aracın da karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri araçta sıkıştı.

Kaza nedeniyle otoyol araç trafiğine kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, uzun kuyruklar oluşan yolda önlem aldı.

İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince araçta sıkışan kişi çıkarıldı.

Bazı araçların kaldırıldığı otoyolun Mersin-Adana istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekiplerinin de destek verdiği bölgede, kazaya karışan 2 tırın çekici yardımıyla kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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