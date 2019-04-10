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Taha Akgül 7. kez Avrupa şampiyonu oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.04.2019 21:20 | Son Güncelleme

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest sitil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül 7. kez Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler serbest stil 125 kilo final mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup eden Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Taha Akgül, 7. kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

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