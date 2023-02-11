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Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı? İşte 10 Şubat Taha Duymaz ile ilgili son gelişmeler

10.02.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz depreme memleketi Hatay'da yakalandı. Sabah saat 04.17'de gerçekleşen 7.7'lik depremde Taha gibi binlerce insan göçük altında kaldı. Son dönemde değişimiyle gündem olmuştu. Taha Duymaz için de enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Peki Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, son durum ne? Sosyal medya fenomeni kurtarıldı mı? İşte ayrıntılar...

Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı? İşte 10 Şubat Taha Duymaz ile ilgili son gelişmeler

Taha Duymaz memleketi Hatay'da yaşanan depremde göçük altında kaldı. 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan depremde binlerce insan enkaz altında. Enkaz kurtarma çalışmaları devam ederken Taha Duymaz'a hala ulaşılamadı. 8 katlı binanın en alt katında bulunan halasının evine giden Duymaz, 6 Şubattan beri enkaz altında. Peki Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne? Sosyal medya fenomeni kurtarıldı mı? İşte 10 Şubat Taha Duymaz ile ilgili son gelişmeler...

TAHA DUYMAZ BULUNDU MU?

Taha Duymaz'a henüz ulaşılamadı. Yıkıcı depremin üzerinden 5 gün geçti. Bir mucizenin olması ve genç fenomen Taha Duymaz'a canlı ulaşılması için gerekli tüm çalışmalar devam ediyor.

Hataylı işletmeci CZN Burak da sosyal medyada yayınladığı video ile Taha hakkında bilgi verdi: "Bu binada Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek, kardeşi Umut, halası ve eniştesi var. Burası sekiz katlı bir bina. Taha'nın kardeşleri de burada."

TAHA DUYMAZ RÖPORTAJI YÜREKLERİ BURKTU

Taha Duymaz Armağan Çağlayan'a verdiği röportajla tekrar gündeme gelmişti. Çok yaşamakta gözünün olmadığını, kimin nasıl mutluysa öyle yaşamasını istediğini söyleyen Taha izleyenleri de duygulandırmıştı.
Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın Armağan Çağlayan'a verdiği röportaj yürek burktu! 'Evimiz kırık dökük bir evdi...'

Hatay'da enkaz altında kalmasıyla bu röportaj tekrar paylaşılmaya başlandı. Vatandaşlar genç fenomenin ve ailesinin de diğer enkaz altında kalanlar gibi sağ olarak kurtarılmasını ümit ediyor.

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Taha Duymaz sosyal medya

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