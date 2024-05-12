Taha Duymaz Hatay'daki depremde hayatını kaybetmişti... Meryem Duymaz, Anneler Günü'nde duygulandırdı

Ülkemizi yasa boğan büyük depremlerde Hatay'da kardeşleriyle enkaz altında kalan ve günlerce ulaşılamayan fenomen Taha Duymaz hayatını kaybetmişti. Depremde 3 evladını birden kaybetmenin acısını yaşayan anne Meryem Duymaz, Anneler Günü'nü buruk geçirdiğini anlattı.

Bütün gün ağlayarak evlatlarının hasretiyle yaşayan anne Duymaz, “Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi” diyerek geçtiğimiz yıllarda yaşadığı güzel günleri yad etti.

"BÜTÜN GÜN EVDE AĞLADIM"

Yaptığı yemeklerle fenomen olan evladı Taha Duymaz’ın Anneler Günü’nde kendisine hediye getirmeyi ihmal etmediğini söyleyerek Meryem Duymaz, “Umut, Melek ve Taha 3 evladımda depremde vefat etti. Halası ve kocası da aynı odada 5 kişi vefat ettiler.

Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi. Bir defa bilezik getirdi, bir defa saat getirdi. Bir anneler gününde de elbise aldı. Çok zor, rabbim kimsenin başına vermesin. Bütün gün evde ağladım. Taha olsaydı, bana bir sürü hediye getirirdi” dedi.Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır





