YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

20.08.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahıl sevkiyatı kapsamında 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de bugün İstanbul'un kuzeyinde denetleneceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildiCumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi
Bursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandıBursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı
Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulunduAydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:25
Sabah
05:58
Öğle
12:57
İkindi
16:43
Akşam
19:47
Yatsı
21:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

Küfürlü paylaşım şoke etti! "Terbiyesizliğe bak"

Küfürlü paylaşım şoke etti! "Terbiyesizliğe bak"

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ten rengi elbisesine yorum yağdı! “Çıplak zannettim”

Ten rengi elbisesine yorum yağdı! “Çıplak zannettim”

Mastürbasyon iddiası ortalığı karıştırdı! Karısını hedef aldı

Mastürbasyon iddiası ortalığı karıştırdı! Karısını hedef aldı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.