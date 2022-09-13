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Tahıl yüklü 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

13.09.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahıl yüklü 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 7 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 7 gemi daha hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna

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