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Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava

15.06.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Firari terörist Uğur Yakışır'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi - Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Kasım'a erteledi

Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin dava

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, firari terörist Uğur Yakışır'ın aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Elçi ailesinin avukatları, tutuksuz yargılanan polis memurlarının duruşmada dinlenilmesini talep etti.

Sanık polisler, savunmalarının sorulması üzerine önceki beyanlarını tekrarlayarak, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi talebinde bulundu.

Elçi ailesinin avukatlarından Erdal Doğan, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Sanık polislerin duruşmada dinlenilmesiyle ilgili talebi reddeden mahkeme heyeti, Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 23 Kasım'a erteledi.

Duruşmayı farklı illerden ve yurt dışından avukatlar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları takip etti.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, duruşma sonrası adliye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maddi gerçeğin açığa çıkmasını istediklerini belirterek, "Tahir Elçi cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatılmasını istiyoruz. Ömrünü cezasızlıkla mücadeleye adamış Tahir Elçi'nin dosyasının, cezasızlıkla sonuçlanmaması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Cinayet aydınlanana kadar davanın takipçisi olacağız." dedi.

- İstenen ceza

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. Saldırının ardından kaçan PKK'lı Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilen iddianamede, yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Polis memurları S.T, F.T. ve M.S. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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