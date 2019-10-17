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Tahkim Kurulu'ndan kural hatası kararı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.10.2019 17:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla federasyona başvurmuş ancak TFF, Fenerbahçe'nin başvurusunu reddetmişti. Konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyan Fenerbahçe, buradan da istediği yanıtı alamadı. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığına dair itirazını reddetti.

Tahkim Kurulu'ndan kural hatası kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün, Süper Lig'in 4. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde, TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, söz konusu mücadelede "kural hatası" gerekçesiyle TFF Yönetim Kurulu'na yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor tahkim kurulu kural hatası

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
adalet istiyoruz.
Tahkim Kurulu’da işi bilmeyenlerden kurulmuş sanıyorum.
o zaman fifa yapacak birşey yok kurallar bu kadar açıkken neden tekrar edilmez
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