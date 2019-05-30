Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 170 bin TL'lik para cezasını onadı.
Tahkim Kurulu'nun kararları şöyle;
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Abdullah Yiğiter ile ilgili PFDK'nın 23.05.2019 tarihli E.2018-2019/994 K.2018-2019/1199 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 23.05.2019 tarihli E.2018-2019/996 K.2018-2019/1202 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
-Teknik Adam Rıza Çalımbay ile Konya Spor Kulübü Derneği arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Tahkim Kurulu'nun 09.05.2019 tarihli 2019/145 E. 2019/181 K. sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;
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