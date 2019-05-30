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Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin cezasını onadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.05.2019 18:21 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin talebini reddetti. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verdiği 170 bin TL'lik para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 170 bin TL'lik para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'nun kararları şöyle;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Abdullah Yiğiter ile ilgili PFDK'nın 23.05.2019 tarihli E.2018-2019/994 K.2018-2019/1199 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Abdullah Yiğiter'in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 23.05.2019 tarihli E.2018-2019/996 K.2018-2019/1202 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 170.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün C5, C6, C10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,

-Teknik Adam Rıza Çalımbay ile Konya Spor Kulübü Derneği arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Tahkim Kurulu'nun 09.05.2019 tarihli 2019/145 E. 2019/181 K. sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

  • Somut olayda usul kanunlarında sınırlı bir şekilde sayılan yargılamanın iadesi sebeplerinden herhangi birinin bulunmadığı anlaşıldığından; Teknik Adam Rıza Çalımbay'ın yargılamanın iadesi talebinin reddine, oyçokluğu ile karar verilmiştir.
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