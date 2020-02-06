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Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin cezasını onadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.02.2020 19:44 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye, 5. kez merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle verilen cezayı onadı.

Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 125 bin lira para cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemi aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) sarı-lacivertli kulübe verdiği 125 bin lira para cezasının Tahkim Kurulu tarafından oy birliği onandığı bildirildi.

Kurulun, ayrıca Kasımpaşalı futbolcu Haris Hajradinovic'in aldığı 3 müsabakadan men cezasıyla ilgili lacivert-beyazlı kulübün erteleme talebinin reddini ve cezanın oy birliğiyle onanmasını kararlaştırdığı kaydedildi.

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Fenerbahçe tahkim kurulu ceza

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