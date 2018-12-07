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Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in cezasını onadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.12.2018 17:38 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 45 günlük hak mahrumiyetini onadı.

Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in cezasını onadı

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Cengiz'e, GS TV'de yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasının onandığı belirtildi

Tahkim Kurulu, dün de Cengiz'e verilen bir diğer 45 gün ve 30 bin lira para cezasını onamıştı.

Kurulun, Galatasaray Kulübüne çeşitli nedenlerden dolayı verilen 160 bin lira ile sarı-kırmızılı takımın iç sahada bazı tribünlerde bulunan taraftarların bir sonraki maça girememe cezasını da onadığı kaydedildi.

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