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Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ın itirazına ret

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.02.2020 18:22 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçı için yaptığı kural hatası itirazını reddetti.

AYRINTILAR BİRAZDAN

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Anahtar Kelimeler:
tahkim kurulu Beşiktaş Göztepe

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ne olacaktı sanki bizi haklımı bulacaklardı AKP nin federasyon nu
eniste bakanı kabul ettirir mi hic. kafaya koymus trabzonu masada sampiyon yaptilar, sahada ne yaparsan yap artik basarili olamaz hic bir takim.
sikenin, tarafli yonetimin siyasetin karistigi bir ligden artik tad almiyorum
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