Tahkim Kurulu'ndan Göztepe'ye ret, Altay'a umut

Gürsel Aksel Stadı'nda golsüz devam ederken konuk Altay tribününden ateşlenen işaret fişeğinin maraton tribündeki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı ağır yaralaması, Çakır ambulansa taşınırken sahaya atlayan bir Göztepeli'nin söktüğü korner direği bayrağını koşup Altay kalecisi Ozan'ın kafasında kırması nedeniyle tatil edilen olaylı maç sonrası Futbol Federasyonu yönetimi, 8 Aralık'ta iki takımı da hükmen mağlup ilan etti.

TFF'nin kararı sonrası iki takım da Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı. Tahkim, Göztepe'nin başvurusu üzerine yapılan müzakere neticesinde, TFF yönetim kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazı reddetti. Altay'ın duruşmalı itirazında ise kulübü avukatlar Namık Kemal Marmara ve Ali Sami Er savundu. Yapılan müzakere neticesinde dosyada incelemenin devamına oy birliği ile karar verildi. Altay Hukuk Kurulu, Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusunda derbide Altay taraftarı Furkan Ersanlı'nın fişek atarak Göztepeli Mehmet Çakır'ı yaraladığı olayın tribünde gerçekleştiğine dikkat çekerken, güvenlik sorumluluğunun kendilerinde olmadığının altını çizmişti.

Hukuk Kurulu, 50 sayfalık itirazında bu sezon iç sahada hiçbir olay yaşanmadığını ve Altay'ın temiz bir iç saha siciline sahip olduğunu vurgulamıştı. Hükmen yenilgi kararının iptalini ve maçın kaldığı yerden devam etmesini talep eden siyah-beyazlılar, kulübe verilen 6 maçlık seyircisiz oynama cezasında da indirime gidilerek düzenleme yapılmasını istemişti. Hakem raporunda Göztepe maçının tatil edilme nedeninin Altay kalecisi Ozan'a Göztepe taraftarı Nihat Aydın tarafından yapılan saldırı olduğu, ek raporda ise maçın tatil edilme gerekçesine tribünde güvenlik maddesinin de eklendiği ileri sürülmüştü. Tahkim Kurulu'nun Altay'ın hükmen mağlubiyet kararına itirazını haftaya karara bağlaması bekleniyor.

