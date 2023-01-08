SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Tahkim Kurulu'ndan Göztepe'ye ret, Altay'a umut

Tahkim Kurulu'ndan Göztepe'ye ret, Altay'a umut

08.01.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım 2022'de oynanıp tribün terörü yüzünden ilk yarıda tatil edilen Göztepe-Altay derbisi sonrası Futbol Federasyonu yönetiminden hükmen yenilgi cezası alan iki takımdan Göztepe'nin itiraz başvurusunu reddeden Tahkim Kurulu, Altay'ın başvuru dosyasını ise incelemeye devam etme kararı aldı.

Tahkim Kurulu'ndan Göztepe'ye ret, Altay'a umut

Gürsel Aksel Stadı'nda golsüz devam ederken konuk Altay tribününden ateşlenen işaret fişeğinin maraton tribündeki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı ağır yaralaması, Çakır ambulansa taşınırken sahaya atlayan bir Göztepeli'nin söktüğü korner direği bayrağını koşup Altay kalecisi Ozan'ın kafasında kırması nedeniyle tatil edilen olaylı maç sonrası Futbol Federasyonu yönetimi, 8 Aralık'ta iki takımı da hükmen mağlup ilan etti.

TFF'nin kararı sonrası iki takım da Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı. Tahkim, Göztepe'nin başvurusu üzerine yapılan müzakere neticesinde, TFF yönetim kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazı reddetti. Altay'ın duruşmalı itirazında ise kulübü avukatlar Namık Kemal Marmara ve Ali Sami Er savundu. Yapılan müzakere neticesinde dosyada incelemenin devamına oy birliği ile karar verildi. Altay Hukuk Kurulu, Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusunda derbide Altay taraftarı Furkan Ersanlı'nın fişek atarak Göztepeli Mehmet Çakır'ı yaraladığı olayın tribünde gerçekleştiğine dikkat çekerken, güvenlik sorumluluğunun kendilerinde olmadığının altını çizmişti.

Hukuk Kurulu, 50 sayfalık itirazında bu sezon iç sahada hiçbir olay yaşanmadığını ve Altay'ın temiz bir iç saha siciline sahip olduğunu vurgulamıştı. Hükmen yenilgi kararının iptalini ve maçın kaldığı yerden devam etmesini talep eden siyah-beyazlılar, kulübe verilen 6 maçlık seyircisiz oynama cezasında da indirime gidilerek düzenleme yapılmasını istemişti. Hakem raporunda Göztepe maçının tatil edilme nedeninin Altay kalecisi Ozan'a Göztepe taraftarı Nihat Aydın tarafından yapılan saldırı olduğu, ek raporda ise maçın tatil edilme gerekçesine tribünde güvenlik maddesinin de eklendiği ileri sürülmüştü. Tahkim Kurulu'nun Altay'ın hükmen mağlubiyet kararına itirazını haftaya karara bağlaması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göztepe, kaptan Yasin'i bırakmayacak!Göztepe, kaptan Yasin'i bırakmayacak!
Son iki yılın şampiyonunu bilmişti! "Bir mucize gerçekleşecek" dedi ve açıkladıSon iki yılın şampiyonunu bilmişti! "Bir mucize gerçekleşecek" dedi ve açıkladı
Türkiye onu konuşuyordu, hakemliği bıraktı!Türkiye onu konuşuyordu, hakemliği bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
Tahkim Göztepe Altay iptal karar spor spor toto ak tff yönetim kurulu verildi spor tot spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Ne yapıyorsun Ronaldo! 1 haftada 2 gaf... Yönetimden uyarı aldı

Ne yapıyorsun Ronaldo! 1 haftada 2 gaf... Yönetimden uyarı aldı

O paylaşımı sonrası 'heykelini yıkalım' denmişti! Bu kez F.Bahçe'yi etiketleyerek paylaştı

O paylaşımı sonrası 'heykelini yıkalım' denmişti! Bu kez F.Bahçe'yi etiketleyerek paylaştı

Dev derbi öncesi Galatasaray'ın 11'ini ifşa etti!

Dev derbi öncesi Galatasaray'ın 11'ini ifşa etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.