Tahtaları otomobil bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde uzun tahtaları otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük-Ankara kara yolunda seyreden bir sürücü, aracının bagajına yüklediği tahta parçalarıyla trafikte yolculuk yaptı.

Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

Bu anlar, tehlikeli yolculuğu gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz