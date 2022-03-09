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Tahtaları otomobil bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

09.03.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahtaları otomobil bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde uzun tahtaları otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük-Ankara kara yolunda seyreden bir sürücü, aracının bagajına yüklediği tahta parçalarıyla trafikte yolculuk yaptı.

Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

Bu anlar, tehlikeli yolculuğu gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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