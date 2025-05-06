Tahtın üçüncü varisi Prenses Charlotte 10 Yaşında

Charlotte’un karesi için gelenek bozulmadı ve fotoğrafı her zaman olduğu gibi annesi Galler Prensesi Kate Middleton çekti. Paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı. En dikkat çeken yorum ise şu sorunun etrafında döndü: “Bu Prenses Charlotte mu, yoksa küçük Prens William mı?”

Her anlamda Prens William’ın kopyası

Zira yüz hatları, bakışlar ve o meşhur tebessüm; neredeyse bire bir aynıydı. Daha önce Prens William da bu benzerliği kabul etmiş, çocukluk albümlerine bakarken “Bu ben miyim yoksa Charlotte mu?” demişti. İtiraf edeyim ki ben de bu aşırı benzerliğe oldukça şaşırdım.

Bir baba ve kız arasındaki bu benzerlik yalnızca fiziksel değildi; mizah anlayışı, hareketliliği, liderliği ve hatta sosyal ortamlardaki rahatlığıyla Charlotte, adeta William’ın gençliğinin yansıması gibi…

“Küçük patron” Charlotte’un büyük etkisi

Kraliyet'e yakın kaynaklar, Charlotte’un evde “küçük patron” lakabıyla anıldığını söylüyor. Zekâsı, pratikliği ve kendinden emin tavırlarıyla çevresindekilere yön veren bir karakter olduğu söyleniyor. Ayrıca dansa olan ilgisi ve sahne sanatlarına duyduğu sevgi, onun sanatla iç içe bir hayat sürebileceğinin ipuçlarını da veriyor.

Gülüşünde Boğa'nın sakinliği, tavrında Terazi'nin zarafeti

Astrolojik haritasına bakıldığında Charlotte’un Güneş burcu Boğa, Ay burcu ise Terazi. Bu ikili, estetik duyarlılığı yüksek, uyum arayan, ama aynı zamanda güvenlik ve istikrar peşinde koşan bir mizaca işaret ediyor.

Astrolojik haritası, onun ilerleyen yıllarda sanat, eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarında aktif bir figür olabileceğine işaret ediyor. Sahnede rahat olacağı için sosyal projelerde etkili ve duygusal zekası yüksek bir liderlik sergileyebilir.

Prenses Charlotte artık yalnızca bir "çocuk" değil; kraliyet protokolünü öğrenmeye başlayan, sorumluluk duygusu gelişmiş, kamusal rollerin eşiğinde bir genç kız. Giyimi, duruşu, medyadaki temsili; hepsi onun Kraliyet Ailesi içindeki yerini yavaş yavaş inşa ettiğini gösteriyor.

Önümüzdeki yıllarda Charlotte’u yalnızca törenlerde değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde, sanat desteklerinde ve gençlik çalışmalarında da görmemiz sürpriz olmayacaktır.