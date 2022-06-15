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TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2022! Takdir-Teşekkür kaç puanla alınır? İlkokul, ortaokul ve liseler için hesaplama nasıl yapılır?

15.06.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takdir - teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem karnelerini almaya sayılı günler kala vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. 'Takdir ve teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin merak ettiği konuya ilişkin detayları sizler için derledik. Peki Takdir-Teşekkür kaç puanla alınır? İşte detaylar...

TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2022! Takdir-Teşekkür kaç puanla alınır? İlkokul, ortaokul ve liseler için hesaplama nasıl yapılır?

Takdir - teşekkür hesaplama, karnelerin alınmasına kısa bir süre kala ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. 17 Haziran cuma günü karneler verilecek. Takdir ve teşekkür belgeleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Takdir - teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir-Teşekkür kaç puanla alınır? Ayrıntılar haberimizde...

TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2022!

E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplama yapılabilmektedir. Yalnız konuya ilişkin en önemli husus, hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenlerin öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerektiğidir.

TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

TAKDİR - TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

Takdir Teşekkür belgesi hesaplama ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenilebiliyor.

Takdir ve Teşekkür belgeleri e-Okul üzerinden elektronik ortamda erişime açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine aşağıdaki linkten ulaşabilecek:

e-okul.meb.gov.tr

Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak erişebilecek.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne not ortalaması hesaplaması yapılırken girilen bütün derslerin tek tek ortalama puan çıkarılır.

Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.

Bu uygulama bütün dersler için yapılır. Sonrasında ise bütün derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.

Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.

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Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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