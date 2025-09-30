Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası verdi.
36 yaşındaki futbolcuya 6 maç men cezasının 4'ü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, 2'si ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle verildi. Caner Erkin, takım arkadaşına saha içinde tokat atıp kırmızı kart görmüştü.
Sakaryaspor'da Pendikspor maçında takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atan tecrübeli futbolcu Caner Erkin, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Aynı olayda adı geçen Burak Altıparmak da kadro dışı kalmıştı.
Sakaryaspor’da kadro dışı bırakılan Caner Erkin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada özür dilemişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum