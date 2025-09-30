SPOR

Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 1'inci Lig ekibi Sakaryaspor'da forma giyen Caner Erkin, kendi takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 maç ve müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 maç olmak üzere toplam 6 maç ceza aldı. 36 yaşındaki futbolcuya 134 bin TL para cezası da verildi. Samsunspor'un Cherif Ndiaye'nin kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebi ise reddedildi.

Emre Şen
Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sakaryaspor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası verdi.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATMIŞTI

36 yaşındaki futbolcuya 6 maç men cezasının 4'ü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, 2'si ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle verildi. Caner Erkin, takım arkadaşına saha içinde tokat atıp kırmızı kart görmüştü.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Sakaryaspor'da Pendikspor maçında takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atan tecrübeli futbolcu Caner Erkin, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Aynı olayda adı geçen Burak Altıparmak da kadro dışı kalmıştı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sakaryaspor’da kadro dışı bırakılan Caner Erkin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada özür dilemişti.

YORUMLARI GÖR
Okuyucu Yorumları
