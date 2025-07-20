Takım resmen baştan aşağı değişiyor! Galatasaray'da 18 ayrılık birden...

Kadınlar Süper Ligi'nde geride bıraktığımız sezon 50 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitiren Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda adeta yaprak dökümü yaşandı.

18 VEDA BİRDEN

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadrosunda büyük bir revizyona giderek tam 18 oyuncusuna birden veda etti.

İŞTE YOLLARIN AYRILDIĞI İSİMLER

Yapılan açıklamada, Gamze Nur Yaman, Müge Kandur, Fatma Sare Öztürk, Ina Kristoffersen, Arzu Karabulut, Andrea Staskova, Emine Ecem Esen, Nazlıcan Parlak, İsmigül Yalçıner, Flourish Chioma Sabastine, Ayşe Demirci, Çiğdem Belci, Maria Catalina Usme Pineda, Laura Dominguez Rojo, Hapsatou Malado Diallo, Marie Gisele Divine Ngah Manga, Kristine Bakarandze ve Berna Yeniçeri ile yolların ayrıldığı belirtildi.