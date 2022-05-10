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Takip ettikleri iş insanının otomobilinden para çalan 2 şüpheli tutuklandı

10.05.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takip ettikleri iş insanının otomobilinden para çalan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da takip ettikleri iş insanının otomobilinden 50 bin lira çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 6 Mayıs'ta bankadan 100 bin lira çeken iş insanı Ömer Birgealp'in Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinin otoparkına park ettiği aracındaki parasının yarısının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, aracını otoparka bıraktıktan sonra alışveriş merkezine doğru yürüdüğü sırada bir şüphelinin Birgealp'i soru sormak bahanesiyle oyaladığı, diğer şüphelinin ise sinyal kesici kullanarak aracın kumandayla kilitlemesini engellediği belirlendi.

Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, iş insanını bankadan çıktığı andan itibaren otomobille takip eden 3 şüphelinin aracın ön koltuğuna bırakılan poşetteki paralardan 50 bin lirayı alarak kaçtıklarını tespit etti. Kullandıkları aracın plakası üzerinden yerleri tespit edilen Gürcistan uyruklu Zaza K. (45), Giorgi P. (40) ve Margalita K. (31) olay günü yakalandı.

Araçta ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan 36 bin lira iş insanına teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Zaza K. ve Giorgi P. tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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